Продолжающиеся атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские энергообъекты говорят о полной недоговороспособности Киева. Такой вывод об украинских властях сделали в Минобороны России, сообщается в Telegram-канале министерства.

По данным российских военных, объект «Брянскэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр») подвергся артиллерийскому обстрелу 30 марта в 19:37. В результате из-за обрыва провода на опоре отключилась высоковольтная линия и прекратилось электроснабжение бытовых потребителей в Суземском районе.

Около 20:00 украинский беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию «Брянскэнерго». Из-за этого произошло отключение высоковольтной линии и бытовые потребители в Севском районе остались без электроэнергии.

В Минобороны РФ заявили, что продолжающиеся намеренные атаки ВСУ по российским энергообъектам свидетельствуют о «полной недоговороспособности» украинских властей.

Ранее по итогам переговоров президентов РФ и США Москва поддержала предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Президент РФ Владимир Путин отдал военным соответствующий приказ 18 марта. В Киеве также заявили о своем согласии с предложением США.

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Позже в Минобороны РФ сообщили, что уже после разговора президентов, в ночь на 19 марта, украинские дроны атаковали энергетический объект на Кубани. В ночь на 21 марта, по данным Минобороны, отступающие силы ВСУ преднамеренно атаковали станцию «Суджа». Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте.

В Минобороны подчеркивали, что через станцию ранее прокачивалось более 400 миллионов кубометров газа в сутки для поставок в Европу. С 7 августа 2024 года и до настоящего времени станция находилась под контролем ВСУ, отмечали российские военные.