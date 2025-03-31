В Литве назвали причину пропажи бронемашины США

Болото в Литве, в котором затонула бронемашина контингента сил США, не было нанесено на географические карты. Об этом сообщил председатель фонда восстановления и охраны болот республики Нериюс Заблецкис, передает ТАСС.

По его словам, государственные инстанции Литвы не располагают достоверными географическими картами, на которых было бы указано каждое опасное для передвижения место. Он добавил, что болота, в котором увязла американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules, на картах не было. Заблецкис заключил, что около 10 процентов территории Литвы приходится на болота, однако точных сведений об этом нет.

Ранее утонувшую в Литве бронемашину смогли вытащить из болота. При этом информация о пропавших вместе с бронетранспортером солдат не поступала.

В Литве вытащили из болота утонувшую бронемашину военных США

До этого стало известно, что для поиска выживших на место прибудут ныряльщики из США и Польши.