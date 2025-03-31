Тяжеловооруженный вариант Су-30МКИ показали в Индии

Индийская организация оборонных исследований и разработок показала изображение истребителя Су-30МКИ, вооруженного четырьмя ракетами "воздух-поверхность" RudraM-III, сообщает IDRW.

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Разработанная индийскими специалистами ракета предназначена для поражения различных укрепленных целей: РЛС, бункеров, важных объектов инфраструктуры.

В отличие от своих предшественников RudraM-I (противорадиолокационная, дальность - до 200 км) и RudraM-II (гиперзвуковая, дальность - до 300 км), RudraM-III получит увеличенную до 550-600 км дальность и мощную боеголовку массой 200 кг, отмечает издание.

Современные системы наведения, в числе которых инерциальная навигационная система, GPS, инфракрасная головка самонаведения, а также 18 стабилизаторов обеспечат ракете высокую точность и маневренность. Ожидается, что такая конструкция в сочетании с двухимпульсным твердотопливным ракетным двигателем обеспечит ракете гиперзвуковую скорость, которая будет превышать 5 Махов, и полубаллистическую траекторию, затрудняющую перехват.

Для уничтожения укрепленных сооружений ракета будет снаряжаться специальной боеголовкой Penetration-Cum-Blast ("Проникновение - взрыв" - перевод "РГ").

"Такие ракеты превращают Су-30МКИ в платформу для нанесения ударов вглубь территории противника, способную поражать сразу несколько важных целей за один вылет", - пишет IDRW.

Издание отмечает, что применение RudraM-III позволит нейтрализовывать эшелонированную систему ПВО противника с расстояния до 550 км, не заходя в зону ее действия.

Стоит отметить, что аналогичные ракеты уже стоят на вооружении других стран. Например, российская Х-32, применяемая на бомбардировщиках Ту-22М3М, имеет схожую концепцию гиперзвуковой дальнобойной ракеты с полубаллистической траекторией. В США в качестве аналогов можно рассматривать AGM-158 JASSM-ER, однако она обладает меньшей скоростью.