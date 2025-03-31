ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ роботизированными «Кротами»

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили опорные пункты 64-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ямполя в Донецкой Народной Республике при помощи роботизированных комплексов «Крот». Об этом сообщили в Минобороны (МО) России, передает ТАСС.

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Отмечается, что объекты противника были обнаружены разведывательными подразделениями ВС России.

«В целях нанесения поражения личному составу и уничтожения фортификационных сооружений противника было принято решение о применении по опорным пунктам ВСУ наземных роботизированных комплексов "Крот"», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что средства объективного контроля зафиксировали высокую эффективность роботов, которые полностью уничтожили цели.

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