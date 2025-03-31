В России разработали дрон с дальностью полета в 1000 километров

Специалисты научно-производственного центра «Беспилотные авиационные системы» (НПЦ БАС) разработали прототип транспортного дрона большой дальности. Об этом в организации рассказали «Известиям».

Разработчики планируют совершить первый полет в августе-сентябре. После этого могут начать программу летных, а следом и совместных испытаний аппарата с выполнением прикладных задач над сибирской тайгой.

Размах крыла дрона составляет около 10 метров, а длина фюзеляжа — около шести метров. Аппарат может нести более 200 килограммов груза. Беспилотник получил поршневой двигатель мощностью 100 лошадиных сил, который обеспечивает скорость полета до 180 километров в час. Дальность полета составляет 1000 километров.

Беспилотник получил большой грузовой отсек, который позволяет перевозить объемные грузы. Для него разработают систему беспосадочной доставки груза за счет сброса контейнеров на парашюте. Это позволит доставлять грузы в районы без инфраструктуры для взлета и посадки.

«Конечно, аппарат обладает всеми возможностями современных дронов: наблюдение и мониторинг, передача информации в реальном времени оператору, автоматические взлет-посадка и следование по проложенному маршруту», — пишет издание.

В феврале на втором форуме «Патриоты Урала» был впервые представлен широкой публике дрон «Грузовик». Аппарат может доставить до 80 килограммов груза на расстояние до 10 километров.