В Литве вытащили из болота утонувшую бронемашину военных США

В Литве нашли пропавшую во время учений гусеничную ремонтно-эвакуационную машину M-88 Hercules, в которой находились четверо американских военных. Выяснилось, что она утонула в болоте. Об этом сообщили в министерстве обороны балтийской страны.

По данным ведомства, сегодня рано утром БРЭМ подняли из болота. Ее вытащили при помощи бульдозера и двух аналогичных ремонтно-эвакуационных машин.

Напомним, о пропаже четырех американских военных стало известно в прошлый вторник. Происшествие случилось во время учения у города Пабраде.

Что стало причиной случившегося, пока неизвестно. Обстоятельства трагедии выясняют следователи из США и литовские полицейские.