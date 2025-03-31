В российском регионе за ночь уничтожили более 20 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на территории Кировского района Калужской области. Об этом сообщил глава российского регионе Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте работает оперативная группа. Согласно предварительным данным, жертв и разрушений инфраструктуры нет.

Минобороны: силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать Калужскую область. Отмечается, что дроны были сбиты в районе поселка Шайковка, где расположен военный аэродром.

До этого украинские беспилотники атаковали Брянскую область. Над территорией региона сбили три дрона.