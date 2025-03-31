Названа причина желания лидеров ЕС разместить своих военных на Украине

Истинная причина желания лидеров стран Евросоюза (ЕС) разместить своих военных на территории Украины связана с контролем территории, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением специалист поделился с «Лентой.ру».

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Ранее Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного французского чиновника сообщило, что европейские военные руководители рассматривают различные варианты размещения войск на Украине: в частности, вдоль Днепра или на западе страны. Кроме того, изучается вариант размещения военных еще дальше от фронта, на западе Украины или в соседней стране.

«В своих мечтах они Украину уже поделили. Западную Украину хотят забрать Польша, Румыния, Центральную — англичане, французы бы очень хотели взять Одессу. (...) Если они установят свой контингент без консультаций с россиянами, то они сразу же станут целями для поражения», — отметил Матвийчук.

Их желания несоизмеримы с их возможностями: ни финансовых, ни военных потенций у них нет. В этом плане они очень ограничены, они всегда прикрывались американцами -- а они сейчас уходят Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

В России планы по размещению военного контингента ЕС для защиты Украины осудили. Так, зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова подчеркнула, что России совершенно ни к чему приближение к ее границам войск НАТО.

«Мы к этим сценариям плохо относимся. Украина и была привлечена в этот конфликт, чтобы потом к нам подобраться поближе, всем это понятно. Президент наш [Владимир Путин] будет обсуждать это с [американским лидером Дональдом] Трампом, я так понимаю. Наверное, это предмет обсуждения, но сам факт — нам приближение к нашим границам совершенно ни к чему», — сказала депутат «Ленте.ру».