В Калужской области в районе военного аэродрома сбили дроны ВСУ

В Калужской области в районе военного аэродрома сбили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Беспилотники сбили в районе поселка Шайковка, где находится военный аэродром», — говорится в сообщении, опубликованном в 2:07 по московскому времени.

27 марта сообщалось, что ВСУ стали применять свой новый ударный дрон FP-1, который несет на себе до 60 кг взрывчатки. По данным Telegram-канала SHOT, обломки таких беспилотников были найдены в Калужской, Воронежской, Саратовской, Московской и Тульской областях после массовых атак 24 января и 11 марта.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.