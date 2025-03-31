Европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией, рассматривая якобы возможные различные сценарии.

«... европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией... Готовьтесь, будьте готовы к худшему...», — пишет газета Figaro.

Ранее сообщалось, зачем ЕС продолжает раздувать миф о «российской угрозе».

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что угрозу для Европы представляет Брюссель, а не Москва.