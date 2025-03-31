Кошку из зоны СВО доставили матери погибшего бойца в память о сыне

По просьбе матери погибшего бойца в Тюмень доставили кошку Пулю из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области в Telegram-канале.

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Отмечается, что тюменец с позывным Калаш в Лисичанске взял под опеку маленького котенка, однако мужчина погиб в Курской области при выбивании противника. Во время открытия мемориала, посвященного героям спецоперации, к спецпредставителю губернатора по вопросам СВО подошла мать бойца и попросила найти кошку в память о сыне.