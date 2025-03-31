Кошку из зоны СВО доставили матери погибшего бойца в память о сыне
По просьбе матери погибшего бойца в Тюмень доставили кошку Пулю из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области в Telegram-канале.
Отмечается, что тюменец с позывным Калаш в Лисичанске взял под опеку маленького котенка, однако мужчина погиб в Курской области при выбивании противника. Во время открытия мемориала, посвященного героям спецоперации, к спецпредставителю губернатора по вопросам СВО подошла мать бойца и попросила найти кошку в память о сыне.
«Три тысячи километров... Подразделение, в котором служил ее сын, уже давно ушло с этих позиций. Времени прошло тоже немало. Шанс найти эту кошку почти нулевой, но стояла задача — выполнить просьбу мамы погибшего боевого товарища», — говорится в публикации. Бойцы подразделения, в котором служил тюменец, организовали операцию по поиску животного и в итоге нашли его. Сейчас Пуля находится в Тюмени, ее передали матери погибшего.