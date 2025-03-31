Богомаз: системы ПВО отражают атаку беспилотников на Брянскую область

Системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей", - написал глава региона.

Богомаз призвал жителей соблюдать необходимые меры безопасности. Накануне губернатор Брянской области сообщил, что средства ПВО уничтожили над регионом два беспилотника. По его словам, при налете никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Спустя несколько часов в небе над Брянской областью были сбиты еще три украинских дрона. Богомаз уточнил, что беспилотники были уничтожены средствами ПВО. При атаке никто не пострадал.

27 марта Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника ударили по энергетическому объекту в Брянской области. В результате удара дрона произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ.