Украинцев предупредили об «окне возможностей» для ТЦК

Lenta.ruиещё 1

Старые отсрочки от мобилизации прекратят действовать с 1 апреля, что позволит ТЦК перевыполнить планы по набору людей в армию. Об усилении мобилизации предупредил адвокат Ростислав Кравец, передает «Страна.ua».

Украинцев предупредили об «окне возможностей» для ТЦК
© globallookpress.com

Он отметил, что те предприятия, которые не успеют подтвердить нужный для освобождения от мобилизации статус сотрудников, потеряют право на их бронирование. Это приведет к резкому увеличению количества военнообязанных.

«Те, кто и в этот раз не успел, не лишаются права оформлять отсрочки для сотрудников навсегда. Но так как старые брони массово слетят, у военкомов появится своего рода "окно возможностей", то есть можно будет перевыполнять планы по мобилизации», — сказал Кравец.

Ранее российский военный эксперт Василий Дандыкин объяснил появление женщин-штурмовиков в рядах украинской армии. По его словам, это обусловлено нехваткой личного состава, несмотря на масштабную мобилизацию, в том числе кампанию по привлечению в армию молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет.

Военные новости
Василий Дандыкин