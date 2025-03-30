Лондон закупит истребители F-35 у США, несмотря на угрозу их деактивации

Лондон приобретет у Вашингтона партию истребителей F-35, невзирая на то, что Соединенные Штаты при определенных обстоятельствах могут деактивировать их. Об этом, ссылаясь на военный источник, сообщает британская газета Times.

По сведениям собеседника издания, Великобритания планирует осуществить многомиллиардную сделку по закупке F-35 вопреки предупреждениям стран Европы о том, что президент США Дональд Трамп может вывести истребители из строя.

Лондон закупит американские самолеты вместо европейских Eurofighter Typhoon, на приобретении которых настаивал один из крупнейших британских профсоюзов Unite, мотивируя это тем, что Вашингтон может в определенной ситуации деактивировать F-35.

Times отмечает, что приобретение F-35 позволит Британии интегрировать в свою авиацию ядерные бомбы производства США.

27 марта британское издание Financial Times сообщило, что некоторые союзники США могут пересмотреть свою зависимость от американских поставок вооружений на фоне политики Трампа по отношению к НАТО.