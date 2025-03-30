Брянскую область атаковали еще три БПЛА

Газета.Ru

В небе над Брянской областью были сбиты еще три украинских дрона. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Брянскую область атаковали еще три БПЛА
© РИА Новости

Он уточнил, что беспилотники были уничтожены средствами ПВО . При налете никто не пострадал, разрушений не было. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

В Минобороны России заявили, что вражеские БПЛА попытались атаковать территорию области в период с 18:20 до 19:30.

Прошлый налет беспилотников на регион произошел за три часа до этого. Тогда Брянскую область в течение 15 минут атаковали два украинских дрона. Обошлось тоже без последствий. После этого целью вражеских БПЛА стал Крым. Над полуостровом были ликвидированы три беспилотника.

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