Брянскую область атаковали еще три БПЛА

В небе над Брянской областью были сбиты еще три украинских дрона. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что беспилотники были уничтожены средствами ПВО . При налете никто не пострадал, разрушений не было. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

В Минобороны России заявили, что вражеские БПЛА попытались атаковать территорию области в период с 18:20 до 19:30.

Прошлый налет беспилотников на регион произошел за три часа до этого. Тогда Брянскую область в течение 15 минут атаковали два украинских дрона. Обошлось тоже без последствий. После этого целью вражеских БПЛА стал Крым. Над полуостровом были ликвидированы три беспилотника.