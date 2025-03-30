В США узнали о готовности РФ применить ядерное оружие для защиты Крыма в 2022 году

Lenta.ru

Россия была готова применить тактическое ядерное оружие для защиты Крыма в 2022 году. Об этом сообщает The New York Times.

В США заявили о готовности РФ применить ядерное оружие в 2022 году
© РИА Новости

Издание выяснило, что у американской разведки появились сведения, будто об этом утверждал командующий российскими войсками на Украине генерал Сергей Суровикин. Он якобы говорил о готовности пойти на крайние меры, чтобы не дать Вооруженным силам Украины (ВСУ) пересечь Днепр и продвинуться в сторону полуострова.

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Еще в 2023 году зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что попытка Украины отвоевать Крым даст России основание применить любое оружие, в том числе то, которое предусмотрено ядерной доктриной. Он пояснил, что попытка отколоть часть России будет означать посягательство на существование государства.

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