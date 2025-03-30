Евросоюз планирует направить военную миссию на Украину

Европейские страны планируют в ближайшие недели направить группу военных экспертов на Украину. В их задачу входит определить позиции для размещения военного контингента, сообщает газета The Washington Post.

По данным источников издания, страны ЕС из числа "коалиции желающих" рассматривают возможность направления на Украину воздушных и морских сил из-за ограничений по размещению крупного воинского контингента. Некоторые страны предлагают разместить свои военно-воздушные силы для патрулирования неба над Украиной и Черным морем.

"Они делают шаг назад от наземных войск и пытаются переосмыслить свои решения, чтобы совершить что-то более разумное", - цитирует Reuters дипломата, знакомого с ходом переговоров.

Официальные лица заявили, что европейские лидеры отказываются от планов отправки войск для укрепления обороноспособности Украины из-за проблем с материально-техническим обеспечением и очевидного отсутствия поддержки со стороны США.

Bloomberg: Евросоюз направит на Украину наземные войска, авиацию и флот

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предположили, что Европа могла бы предоставить тысячи солдат для поддержания мира на Украине, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, пишет газета The New York Post.