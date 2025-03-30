Во Франции назвали подлодку Путина кошмаром НАТО

Представленная президентом РФ Владимиром Путиным подлодка «Пермь» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» вызывает серьезную озабоченность НАТО. Об этом пишет издание Le Figaro.

«Американская пресса часто называла эти подлодки кошмаром НАТО», — говорится в материале издания.

Там добавили, что «Цирконы» значительно повышают боевой потенциал подлодок проекта «Ясень-М», поскольку их сложнее перехватить по сравнению с более медленными ракетами «Калибр». Это, как пишет издание, создает дополнительные проблемы для флотов стран Запада.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 28 марта сообщил о вручении экипажу подлодки «Пермь» иконы Стефана Великопермского. Церемония спуска атомного ракетоносца на воду состоялась 27 марта в Северодвинске.

Путин с Песковым спустились в подводную лодку глубокой ночью

На церемонии присутствовал Владимир Путин, который заявил, что подлодки проекта «Ясень-М», включая «Пермь», оснащены современными системами вооружения. Президент особо подчеркнул, что «Пермь» стала первой субмариной с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на вооружении.