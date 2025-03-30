Съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под обстрел ВСУ

Съемочная группа ГТРК «Донецк» стала жертвой атаки беспилотного летательного аппарата в Горловке (Донецкая Народная Республика или ДНР). Об этом сообщает СМИ «Вести.Донецк».

«Съемочная группа Вести.Донецк попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке», — сообщили представители СМИ.

Информацию об ударе ВСУ они опубликовали в своем telegram-канале.

Беспилотник ВСУ пытался атаковать автомобиль с съемочной группой ГТРК «Донецк» в 15:00 по мск. Уточняется, что БПЛА нацелился на автомобиль, однако журналистам удалось избежать прямого попадания.

Дрон взорвался рядом, но часть осколков попала в автомобиль. В результате инцидента водитель и телеоператор получили контузии, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в Белгородской области во время попытки прорыва украинских вооруженных сил погибла 35-летняя журналистка Анна Прокофьева. Она выполняла редакционное задание, но ее машина подорвалась на мине противника. С ней был оператор Дмитрий Волков, который также получил ранения.

В зоне СВО также погибли журналисты Александр Федорчак, Андрей Панов и Александр Сиркели. ООН выразила соболезнования, однако отметила, что без соответствующего мандата не может провести расследование обстоятельств их гибели.

В МИДе назвали убийства ВСУ российских военкоров припадком бешенства. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, подобное даже не поддается описанию.