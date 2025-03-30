Потерявшаяся в Литве американская М-88 находится под 2-метровым слоем грунта

Гусеничная ремонтно-эвакуационная машина M-88 Hercules контингента армии США, потерпевшая аварию в районе центрального полигона армии Литвы в Пабраде, находится под четырехметровым слоем воды и двухметровым слоем илистого грунта. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

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"С поверхности M-88 не видно. Машина находится под водой, глубина которой достигает 4 м, а также под двухметровым слоем илистого грунта", - говорится в сообщении.

Операция на месте аварии продолжается пятые сутки. 29 марта впервые к застрявшей в болотистой трясине М-88 спустились ныряльщики, однако обнаружить, где находятся скобы для крепления буксировочных тросов, им не удалось.

В Литве место аварии американской М88 готовят для погружения военных ныряльщиков

Во вторник вечером после учений четверо американских военнослужащих выехали на гусеничной машине и пропали. В среду после продолжительных поисково-спасательных мероприятий с участием вертолетов М-88 обнаружили в водоеме среди болот, полностью ушедшей в илистый грунт. Внутри может находиться погибший экипаж.