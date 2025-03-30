Решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить войска на Украину может спровоцировать немедленное начало войны с Россией, уверен журналист Питер Хитченс.

«Сэр Кейр… всерьёз хочет отправить на Украину те войска, которые у нас ещё остались, что мгновенно приведёт к войне с Россией», — пишет он в материале для Daily Mail.

Великобритания нашла способ перебросить войска на Украину

Журналист отдельно подчеркнул, что Москва никогда не потерпит размещения контингента НАТО на Украине, точно так же, как США никогда не дали бы согласие на переброску войск Китая в Мексику или размещение российских бомбардировщиков в Ирландии.

Ранее сообщалось, что Франция и Британия не могут убедить страны ЕС отправить войска на Украину.