Военные США наводили ракеты, переданные Киеву, на цели в России. Так были осуществлены атаки на армейский штаб ВС РФ, крымский мост и крейсер «Москва». Об этом пишет американская газета New York Times.

Газета отмечает, что в 2022 году Вашингтон и Киев договорились о секретном партнерстве, которое включало обмен разведывательной информацией, разработку стратегии и планирование операций ВСУ.

«Партнерство существовало на фоне глубокого геополитического страха, что Путин может увидеть в этом нарушение красной линии», — пишет издание.

По его данным, американские военные советники отправились в Киев, а затем начали действовать и вблизи фронта. Всего их было несколько десятков, они фигурировали как «эксперты» и «советники».

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Одновременно представители Киева координировали действия с американцами в Висбадене. Группа, которая находилась там, курировала «контрнаступ» и удары ATACMS и HIMARS. Она передавала Украине разведданные и называлась Task Force Dragon.

Все цели утверждались американцами.

«Для запуска операторам требовалась специальная электронная ключ-карта, которую американцы могли деактивировать в любое время», — пишет газета.

Так, с помощью США киевский режим нанес удар по штабу 58-й общевойсковой армии в середине 2022 года в Херсонской области.

Атаки морских беспилотников на Севастополь и удар по крейсеру «Москва» также осуществлялись при поддержке разведданных ЦРУ.

При этом газета утверждает, что вторжение ВСУ в Курскую область согласовано с США не было, и украинские боевики «тайно пересекли взаимно согласованную линию».

Таким образом, американское издание подтвердило слова главы России Владимира Путина о том, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных США.