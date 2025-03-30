Стало известно о бегстве элитного полка ВСУ из-под Курска

Элитный шестой полк Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Рейнджеры» сбежал из-под Курска. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в группировке войск «Север» Вооруженных Сил России (ВС РФ).

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Он заявил, что полк «Рейнджеры» давно сбежал из села Гуево под Курском.

«Сейчас остались только стрелковые подразделения», — добавил он.

Стало известно об ожесточенных боях в Курской области

Ранее стало известно, что ВС РФ ведут ожесточенные бои в Гуево. Отмечалось, что боевые столкновения происходят как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях. Кроме того, бои продолжаются в Сумской области.

28 марта стало известно, что российские войска продвинулись к центру Гуево. Сообщалось, что бои ведут военные 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».