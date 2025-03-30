Раскрыто, кто стоял за важнейшими ударами ВСУ по России

США были значительно глубже вовлечены в планирование и осуществление военных операций Украины против России, чем это считалось ранее, пишет обозреватель Адам Энтоус в статье для The New York Times.

По его данным, партнерство между американской разведкой и ВСУ было «основой украинских военных операций».

На основе данных, полученных от США, украинские боевики наносили удары по командным пунктам, осуществляли атаки при помощи морских беспилотников, уточнил Энтоус. Эксперт уточнил, что о местонахождении ракетного крейсера «Москва» командование ВСУ узнало именно от американской стороны.

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По его словам, американские и украинские офицеры бок о бок в командном центре миссии в Висбадене планировали контрнаступление ВСУ.

В некотором смысле, признался аналитик, Украина была «матчем-реваншем» в долгой истории опосредованных войн США и России, среди которых Вьетнам в 1960-х, Афганистан в 1980-х, Сирия три десятилетия спустя.

Это был также грандиозный эксперимент, который дал американцам полезную информацию для любой будущей войны, резюмировал Энтоус.