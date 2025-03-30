В Сети опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение группы украинских боевиков в населенном пункте Гуево Курской области.

На кадрах бойцы спецназа «Анвар» атакуют подвал, где укрывались около пяти человек. Также с помощью БПЛА были ликвидированы склад боеприпасов, усилитель и блиндаж, в котором находились трое боевиков. Для ударов применялись беспилотники и неуправляемые авиационные ракеты С8, передает RT.

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Помимо этого, российские войска уничтожили до 80 солдат, пять машин, пушку, станцию РЭБ и склад с боеприпасами. Такая статистика приводится в Telegram-канале оборонного ведомства.

24 марта СМИ сообщили, что российские военные помешали украинским боевикам занять село Демидовка в Белгородской области, их отбросили в Сумскую область.По данным Минобороны России, за январь текущего года в зоне проведения спецоперации погибли около 44 тысяч украинских военнослужащих. А в конце января в ведомстве рассказали, что ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ за последние полгода составили почти 50 тысяч человек или выше.