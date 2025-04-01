ТАСС: солдаты ВСУ запрещали хоронить людей на кладбищах курского приграничья

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) предостерегали жителей приграничных районов Курской области от захоронения гражданских на кладбищах, утверждая, что территории заминированы. Об этом сообщает ТАСС по словам местного жителя.

ТАСС: ВСУ в курском приграничье запрещали хоронить мирных жителей на кладбищах
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«Нам запрещали хоронить людей на кладбищах, поскольку они могут быть заминированы. В основном мы хоронили умерших в огородах», — рассказал мужчина агентству.

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Он также отметил, что местные жители собирали останки погибших из сгоревших домов, складывая их в коробки.

«Мы примерно знали, кто мог находиться в этих домах, и забирали их, чтобы похоронить», — добавил собеседник.

31 марта эвакуированные жительницы курского села Казачья Локня рассказали, что напавшие на Курскую область украинские военные к приезду иностранных журналистов убирали с улицы тела убитых мирных жителей. По словам одной из жительниц, первая группировка, которая вошла на территорию Курской области, была жестокой и никого не щадила.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов рассказал, сколько населенных пунктов осталось освободить в Курской области.

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