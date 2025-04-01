ТАСС: ВСУ в курском приграничье запрещали хоронить мирных жителей на кладбищах

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) предостерегали жителей приграничных районов Курской области от захоронения гражданских на кладбищах, утверждая, что территории заминированы. Об этом сообщает ТАСС по словам местного жителя.

«Нам запрещали хоронить людей на кладбищах, поскольку они могут быть заминированы. В основном мы хоронили умерших в огородах», — рассказал мужчина агентству.

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Он также отметил, что местные жители собирали останки погибших из сгоревших домов, складывая их в коробки.

«Мы примерно знали, кто мог находиться в этих домах, и забирали их, чтобы похоронить», — добавил собеседник.

31 марта эвакуированные жительницы курского села Казачья Локня рассказали, что напавшие на Курскую область украинские военные к приезду иностранных журналистов убирали с улицы тела убитых мирных жителей. По словам одной из жительниц, первая группировка, которая вошла на территорию Курской области, была жестокой и никого не щадила.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов рассказал, сколько населенных пунктов осталось освободить в Курской области.