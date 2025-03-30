Журналисты выяснили, что украинские военные продают в интернете гуманитарную помощь, которую им высылают страны НАТО. На продажу выставляются сухпайки, военное обмундирование и другие товары.

На сайтах представлены товары из США, Швеции, Норвегии, Франции, Канады и Польши, передает РИА Новости. Некоторые из этих товаров продавцы предлагают как сувениры с учений в единичном экземпляре, другие — целыми партиями или даже на заказ. Продавцы подтверждают оригинальность товаров фотографиями маркировок и номерными бирками.

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Кроме военных товаров, украинцы также продают и гуманитарную помощь, предоставленную европейскими странами. В объявлениях можно найти даже многоразовые подгузники и другие предметы первой необходимости, цены на которые часто превышают стоимость аналогичных украинских товаров.

Российская Федерация неоднократно выступала против поставок ВСУ со стороны Запада. В МИД РФ предупреждали, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, Россия будет рассматривать как законные цели. Ранее также стало известно, что ВСУ продают «трофейные» товары, которые они отобрали у мирных жителей Курской области. Среди таких лотов была, например, водка.