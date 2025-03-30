Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении начали бросать позиции и сдаваться в плен. Многие из них убеждены, что США предали и продали их страну, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на слова одного из пленных.

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Военнослужащий рассказал, что он не проходил никаких длительных курсов подготовки. Тренировки длились от трех до пяти дней, после чего солдат направляли на линию боевого столкновения. Он попал в плен, пытаясь удерживать уже потерянную позицию. Командование и часть личного состава с этой позиции бежали.

«Выхожу в окоп, слышу, что кто-то идет, вижу парней русских. Возвращаюсь назад, сдался сам в плен, сопротивления не оказал», — рассказал боец.

Он отметил, что российские солдаты к нему хорошо относились.

Кроме того, военный пожаловался на коррупцию на Украине, отметив, что на военные нужды страны выделяется недостаточно денег. Он также добавил, что воевать сейчас уже не за что — по его мнению, Америка продала Украину.

«Мы часто смотрим новости, и видим, как Америка нас продает. Тогда смысл воевать за то, что уже продано? Парни, сдавайтесь в плен», — резюмировал военный.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов ВСУ в Донецкой народной республике наносили удары по своим солдатам, которые сдавались в плен.