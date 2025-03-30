ВС РФ уничтожили шесть украинских беспилотников над тремя регионами. Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщили в Министерстве обороны России.

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— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: три — над территорией Белгородской области, два — над территорией Брянской области, один — над территорией Саратовской области, — говорится в сообщении Telegram-канала.

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что свыше 30 беспилотников уничтожили в ночь с 28 на 29 марта над регионом. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

ВС РФ в Курской области уничтожили редчайшую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) CRARRV, которая была произведена в Великобритании.

Отряды ВСУ, расположенные в селе Гоголевка Курской области, потеряли возможность сбежать в Сумскую область из-за своих мин. Ими они пытались сдержать наступление РФ.