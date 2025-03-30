В Курской области украинские дроны охотятся на врачей и беженцев

В Курской области украинские военнослужащие с помощью FPV-дронов на оптоволокне устроили охоту на врачей и беженцев. Об этом заявил офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" в беседе с РИА Новости.

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"По ночам ВСУ применяют FPV-дроны на оптоволокне: не только по военным целям, но и по заведомо мирным объектам, например, по гражданским автомобилям с гуманитарной помощью, медикам и беженцами", - отметил он.

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что все каратели из украинской армии и наемники в рядах ВСУ, которые совершали преступления в отношении мирных граждан Курской области, должны понести заслуженное наказание.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что военные преступления, совершаемые бойцами ВСУ, носят массовый характер. Все эти факты должны быть соответствующим образом зафиксированы, подчеркнул он. Хинштейн добавил, что в связи с этим власти приняли решение увеличить число работающих в Курской области военных следователей.