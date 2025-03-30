США считают необходимым проведение модернизации арсенала ядерного оружия

США считают необходимым проведение модернизации своего арсенала ядерного оружия. Об этом заявил министр энергетики Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

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"Во время Второй мировой войны США в рамках "Манхэттенского проекта" совершили невероятное достижение - создали первое в мире атомное оружие. Это позволило завершить войну раньше, сохранив десятки или сотни тысяч американских жизней, и заложило основу нашей победы в Холодной войне, - считает он. - Затем наступил период продолжительностью три десятилетия, который обошелся без создания новых ядерных вооружений, что привело к моральному устареванию всего нашего арсенала. Сейчас нам нужно не наращивать ядерные запасы, а модернизировать оружие".

При этом глава Минэнерго США подчеркивает, что "главное в ядерном оружии - не применять его". "Чтобы не применять его, мир должен быть на 100% уверен, что Америка лидирует в технологиях вооружений, надежности и оценке наших запасов. Сегодня наша позиция сильна, но через несколько лет при президенте, который сосредоточен на этом вопросе, она станет еще прочнее", - утверждает он.