Пентагон назвал основного союзника США в сдерживании Китая

Япония является главным союзником США в вопросе сдерживания Китая. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет перед началом переговоров со своим японским коллегой Гэном Накатани в Токио.

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"[Япония] - это наш основной партнер в сдерживании применения силы со стороны Коммунистической партии Китая", - приводит его слова агентство Kyodo. Накатани, в свою очередь, подчеркнул, что "Япония и США, как партнеры с наиболее доверительными отношениями, будут вместе работать над реализацией концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Это первые очные переговоры глав оборонных ведомств двух стран с момента назначения Хегсета на должность главы Пентагона. В субботу оба министра, а также глава японского правительства Сигэру Исиба, приняли участие в совместной мемориальной церемонии на острове Иводзима в Тихом океане, где произошло одно из самых крупных сражений японских и американских войск в ходе Второй мировой войны.