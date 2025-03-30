В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

На территории Самарской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

"В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!" — сказано в сообщении.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".