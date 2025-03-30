Киевский режим активно стягивает свои силы к населенному пункту Гуево в Курской области и на границу с Сумской областью, пытаясь удержать каждую позицию. Об этом сообщил офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».

© Минобороны РФ

По его словам, украинские войска стремятся сохранить контроль над частью Курской области. В начале марта российские военные начали масштабное наступление в этом регионе, освободив за неделю 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, что группировка противника изолирована и подлежит планомерному уничтожению, а российские подразделения на некоторых направлениях уже пересекли государственную границу и вышли в Сумскую область, передает РИА Новости.

Российские саперы рассказали о том, как им удается уничтожать танки Abrams Вооруженных сил Украины с помощью мин, стоимость которых составляет всего 200 рублей.

Российские войска ведут наступление на нескольких участках в Сумской области, создавая условия для дальнейшего продвижения. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он отметил, что на данном этапе сложно говорить о значительных успехах, однако «маленькие какие-то плюсики» со временем могут привести к «очень серьезной, очень большой победе».