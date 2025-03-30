Российский военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Аргументами и фактами» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, это обусловлено нехваткой личного состава, несмотря на масштабную мобилизацию, в том числе кампанию по привлечению в армию молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет. Специалист также указал на значительные потери ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

«Думаю, штурмовые отряды из женщин формируются, так как… ВСУ просто не хватает личного состава», — заключил Дандыкин.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков на ряде направлений в ДНР. Он отметил, что такие факты фиксируются на Красноармейском и Дзержинском направлениях.