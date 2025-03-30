"Хезболлах" предупредила, что не будет терпеть неоправданной агрессии Израиля

Генеральный секретарь шиитской организации "Хезболлах" Наим Касем призвал Израиль к прекращению атак на Ливан и соблюдению соглашения о перемирии, которое предусматривает вывод его войск с ливанской территории.

"То, что делает сейчас Израиль нельзя назвать нарушениями [прекращения огня], это продолжение неоправданной агрессии, - указал политик в телеобращении, переданном каналом Al Manar. - И мы заявляем, что не намерены это терпеть бесконечно".

По его словам, правительство Ливана должно противодействовать Израилю политическим и дипломатическим путем. "Если эти усилия не будут иметь результата, и израильские войска не уйдут из Ливана, у нас не будет другого выбора, кроме как вернуться к прежним вариантам", - подчеркнул Касем.

Касаясь реконструкции населенных пунктов после военных действий на юге страны, лидер "Хезболлах" отметил, что граждане Ливана "вправе требовать от государства восстановления того, что разрушил израильский враг".

28 марта израильские ВВС атаковали предполагаемые объекты шиитской милиции "Хезболлах" в Южном Ливане в ответ на запуск двух реактивных снарядов по городу Кирьят-Шмона на севере Израиля. Самолеты нанесли авиаудары по южному предместью ливанской столицы Хадас. Это был первый авианалет на Бейрут после соглашения о перемирии, которое было заключено 27 ноября 2024 года при посредничестве Франции и США.