Дальний стратегический бомбардировщик Ту-95 представляет серьезную угрозу для инфраструктуры Украины. Такое мнение выразило американское издание The National Interest

© Вечерняя Москва

Обозреватели издания утверждают, что «эта птица создана для великих и ужасных дел», играя ключевую роль в разрушении инфраструктурных объектов на территории Украины.

Отмечается, что, несмотря на свою разработку во времена Холодной войны, Ту-95 соответствует современным требованиям ведения боевых действий и остается эффективным инструментом поражения целей крылатыми ракетами в любых условиях, говорится в сообщении.

Российские саперы рассказали о том, как им удается уничтожать танки Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью мин, стоимость которых составляет всего 200 рублей.

Российский механик-водитель — единственный выживший из экипажа подбитого танка — перехитрил взявшего его в плен украинского военного, он сам пленил его и доставил к своим. Об этом рассказал сам боец ВС РФ.

Российский солдат, воюющий в составе отряда «Т» добровольческого корпуса, спас группу военных Вооруженных сил России (ВС РФ), отбив украинский дрон своей головой.