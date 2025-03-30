Алаудинов сообщил о подготовке плацдарма для рывка войск РФ в Сумской области

Российские войска продвигаются на ряде участков в Сумской области и таким образом готовят плацдарм для рывка. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"По Сумской области на некоторых участках продвижение у наших подразделений есть, но говорить о том, что это что-то значимое, на данном этапе, конечно, невозможно. Но факт заключается в том, что есть маленькие какие-то плюсики, которые потом выворачиваются в очень серьезную, очень большую победу", — сказал военный.

По его словам, российские войска на своих участках делают весь максимум для того, чтобы совершить рывок.