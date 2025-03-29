Рогов заявил о ликвидации наемника из Италии на Украине

В зоне специальной военной операции на Украине ликвидирован 29-летний итальянский наемник Юрий Превитали, воевавший на стороне украинской армии. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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«Воевал не менее двух лет <…> был штурмовиком», — говорится в публикации.

По информации Рогова, Превитали родился в Бергамо на северо-востоке от Милана.

24 марта сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил воюющего за ВСУ 60-летнего гражданина Грузии Надима Хмаладзе к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По данным суда, с марта 2022 по март 2023 года Хмаладзе прибыл на Украину, где прошел курсы по огневой подготовке и минно-подрывному делу в тренировочных центрах.

Затем мужчина принимал участие в боевых действиях на территории Ирпеня, Гостомеля Бучанского района, Бучи Киевской области против представителей силовых структур ДНР, а также против военнослужащих Вооруженных сил России. За наемничество Хмаладзе получил вознаграждение в размере более 745 тысяч рублей.