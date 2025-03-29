На Украине заявили о возможной причастности Залужного к торговле оружием

Lenta.ru

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале опубликовал скриншоты документов, в которых якобы содержатся материалы из дела Службы безопасности Украины. Из них следует, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный может быть причастен к торговле оружием, а гибель бывшего министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского носила «заказной» характер.

На Украине заявили о возможной причастности Залужного к торговле оружием
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«Публикую информацию (...) — про продажу оружия с участием Залужного и, возможно, связь со смертью Монастырского», — написал Дубинский. По его словам, скриншоты документов ему передали его читатели.

В сообщении не уточняется, в отношении кого ведется следствие. При этом в документах приводится переписка, в которой утверждается, что Монастырского мог заказать начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) или Залужный. Уточняется, что Монастырский якобы вел расследование в отношении их о торговле оружием, которым они могли заниматься совместно с «высокопоставленными лицами из Пентагона».

Ранее Дубинский назвал президента Украины Владимира Зеленского нелегитимным президентом, добавив, что вся его власть держится на внешнем признании.

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