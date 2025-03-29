ЦАХАЛ объявил о расширении наземной операции в районе Рафаха

Информацию об этом публикует Telegram-канал Армии обороны Израиля.

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«За последние несколько часов войска начали проводить наземную операцию в районе Аль-Джанина в Рафахе с целью расширения зоны безопасности на юге Газы», — говорится в заявлении пресс-службы Армии обороны Израиля.

В публикации отмечается, что авиация продолжает наносить удары по объектам ХАМАС и «Исламского джихада»*. Это, в частности, «склады оружия, ракетные установки и военные сооружения, из которых действовали террористы».

ЦАХАЛ сообщил о начале наземной операции в районе Рафаха 20 марта.

*Организация «Исламский джихад» запрещена в России.