В зоне СВО заметили технику ВСУ с новым тактическим знаком

Технику ВСУ с новым тактическим знаком заметили под Часовым Яром. Об этом сообщает Телеграм-канал "Военкоры Русской Весны" и публикует фотосвидетельства.

Украинский танк с тремя стрелками в белом квадрате попал в объектив камеры дрона. Его вместе с другой бронетехникой уничтожили десантники ивановской 98 дивизии ВДВ, отбивая атаку 24 бригады имени Короля Данила ВСУ.

В последний раз новый тактический знак в виде белого треугольника появлялся на технике летом 2024 года накануне вторжение в Курскую область.

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Между тем "Военная хроника" отмечает, что появление символа может сигнализировать не только о начале наступательной фазы, но и о создании новой штурмовой группы или смене тактики, а также выполнять дезинформационную роль.