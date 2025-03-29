В МВФ назвали сроки завершения конфликта на Украине

Речь идёт о последних месяцах 2025 года. Такие данные содержатся в базовом сценарии обновлённого прогноза Международного валютного фонда.

«Несмотря на то, что риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что боевые действия завершатся в последние месяцы текущего года», — говорится в публикации.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам. Однако Украина в октябре 2022 года на законодательном уровне ввела запрет на них.

NS: позиция Зеленского мешает Трампу заключить мир

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что не готов вести переговоры об урегулировании конфликта с Владимиром Путиным, но не против диалога «с кем-то, кто представлял бы Россию».