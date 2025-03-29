В МВФ назвали сроки завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года, предположили в своем докладе эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

Западные эксперты в 2025 году опубликовали большое количество прогнозов об исходе противостояния. Большинство аналитиков полагает, что конфликт завершится в ближайшие месяцы.

«Несмотря на то, что риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий предполагает, что боевые действия прекратятся в последние месяцы этого года», — отмечается в документе.

По мнению специалистов МВФ, рост украинской экономики снизится на 0,5 процентных пункта в 2025-м. Они добавили, что достижение мира на Украине может улучшить или хотя бы поспособствовать улучшению экономического положения страны в дальнейшем.

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Эксперты заметили, что в 2025 году возможны изменения в финансовой и военной помощи Украине от западных союзников.