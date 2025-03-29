Российские военные в селе Гуево Курской области захватили арсенал западного оружия, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера группировки войск «Север».

Отмечается, что в качестве трофеев были захвачены бельгийские пулеметы FN MAG, а также немецкие автоматы Haenel MK 556 A2.

«Ранее такое оружие было все же экзотикой, теперь оно встречается у ВСУ массово», — отметил офицер.

Ранее 29 марта сообщалось, что российские военные уничтожают спецподразделения ВСУ в селе Гуево. «Бойцы продолжают освобождение Гуева, где перемалываются специальные подразделения ВСУ», — рассказал источник в силовых структурах.

Стало известно о смене тактики ВСУ в российском регионе

Перед этим стало известно, что украинские саперы, покидая населенные пункты Курской области, устанавливают в жилых домах взрывные устройства. Уточнялось, что они часто маскируют мины под обломками или в дверях.