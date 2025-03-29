Стало известно о смене тактики ВСУ в российском регионе

Украинские подразделения, которые продолжают атаковывать земли Белгородской области, постепенно меняются в тактике. Об этом заявил доброволец «Анвара» с позывным Демон, пишет РИА Новости.

«Сначала противник прорывал нашу границу с использованием ИМР (инженерных машин разграждения). Расчеты FPV-дронов их сожгли», — заявил боец «Анвара».

Он добавил, что после этого противник делает новую ставку — на дальнобойные дроны и малые пехотные части.

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Демон также сообщил, что к линии соприкосновения в Белгородской области противник сейчас перекидывает новые расчеты FPV-дронов. Насколько известно, эти беспилотники летают дальше обычных.

Помимо этого, сейчас ВСУ пытаются контролировать все дороги, находящиеся в 15-20 километрах от границы. Все это, уверен боец «Анвара», украинские военные делают, чтобы прекратить ротацию российских войск и подвоз новых боеприпасов.

«Но несмотря ни на что наши войска продвигаются вперед», — счел собеседник агентства.

В ночь на субботу, 29 марта, над Белгородской областью было уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата. Также российские военные сообщили, что ВСУ потеряли еще до 185 военных на белгородском направлении.