Посредники обсуждают с ХАМАС и Израилем освобождение заложников

Делегации Египта и Катар обсуждают с палестинским движением ХАМАС и Израилем освобождение пяти израильских заложников и прекращение огня в секторе Газа на 50 дней на время праздника Ид аль-Фитр или Ураза-байрам. Об этом сообщает саудовский телеканал Asharq.

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По словам источника телеканала, в последние дни в Дохе делегации Египта и Катара провели несколько встреч с делегацией ХАМАС. В ходе обсуждений было сформулировано предложение, которое предусматривает освобождение пяти израильских заложников в обмен на ряд палестинских заключенных и прекращение огня на 50 дней.

На днях Израиль при посредничестве Египта представил ХАМАС двухэтапный план по освобождению заложников из сектора Газа. На первом этапе движение должно освободить 11 живых заложников, а также передать 16 тел. После этого должно пройти 40-дневное перемирие. На втором этапе, согласно плану израильской стороны, ХАМАС должен освободить всех оставшихся заложников одновременно. По данным СМИ, США поддерживают предложение Израиля, потому что оно «усиливает нынешнее военное давление».

До этого ХАМАС заявил о готовности проявить максимальную гибкость для достижения соглашения о полном прекращении огня в секторе Газа и выводе израильских войск.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.