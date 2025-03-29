Российские военные нанесли удары по аэродромам ВСУ

Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов противника. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Кроме того, нанесены удары по цеху сборки, местам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

При ударе по Днепропетровску убиты несколько офицеров НАТО

Расчеты ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 73 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В общей сложности, ВС РФ с начала проведения специальной военной операции уничтожили 660 самолетов, 283 вертолета, 22,5 тыс. танков.