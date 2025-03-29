ВСУ разнесли солнечные электростанции в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ продолжили наносить удары по энергетике в регионе. По его словам, Киев не собирается соблюдать договоренности по прекращению огня по энергетическим объектам.

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В частности, Сальдо сообщил, что ВСУ из минометов разбили солнечные электростанции в Херсонской области. По его словам, украинские военные сделали это "от злобностии, дурости и желания напакостить мирным инициативам".

Он объяснил, что военного значения это не имеет и не сможет серьезно повляить на энергетический баланс области, но нарушает мораторий на удары по энергетике.

А вот удары по трансформаторным подстанциям нарушили электроснабжение населённых пунктов и целых округов, написал Сальдо, добавив, что были обстреляны и ремонтные бригады во время работ по устранению последствий ударов.