Вооруженные силы РФ освободили Щербаки в Запорожской области.

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Об этом в субботу, 29 марта, сообщили в Минобороны.

— В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области, — написали в Telegram-канале МО РФ.

Ранее ВС РФ нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Малая Шапковка, Каменка, Красное Первое, Григоровка, Тищенковка, Кондрашовка Харьковской области, Торское, Новое и Ямполь ДНР и Приднепровское, Садовое, Берислав, Антоновка Херсонской области, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области.

Также российская армия освободила Срибное в ДНР. Ночью 15 марта российские военные освободили населенный пункт Загрызово в Харьковской области.

Инженерные войска ВС РФ приступили к разминированию приграничных районов Курской области, освобожденных от боевиков Вооруженных сил Украины. Уточняется, что инженеры выявили боеприпасы, запрещенные Женевской конвенцией, в том числе кассетные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», которые представляют серьезную опасность для жителей освобожденных территорий.